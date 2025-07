Frankreich reaktiviert Strafkolonie in Übersee

Darmarin plant den Bau eines neuen Gefängnisses mit 500 Plätzen inkl. Hochsicherheitstrakt und einem Seitenflügel für "Radikalisierte".

Die Sache hat Tradition. In 150 Jahren waren 70.000 Menschen in das Straflager verbannt worden, das In Luftlinie 7.090 Kilometer vom "Mutterland" Frankreich entfernt liegt. Von 17.000 Menschen, die zwischen 1852 und 1867 hierher verbannt wurden, überlebten nur 7000. In die verschiedenen Überseestrafkolonien wurden u.a. die Beteiligten am Arbeiteraufstand von 1848 in Paris und die Kämpfer und Kämpferinnen der Pariser Kommune verbannt. Ganz auf dieser Linie ist die Forderung der Faschisten und Ultrarechten in Frankreich, die Überssestraflager wieder zu aktivieren.