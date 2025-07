Für die sofortige Freilassung der 21 Aktivisten auf dem in humanitärer Mission gestarteten Schiff „Handala“

Wir klagen an: Aushungern als Kriegswaffe ist völkerrechtswidrig!

Tausende in aller Welt protestieren seit Wochen gegen die Kriegsverbrechen der israelischen Regierung und sammeln Spenden für die Menschen in Gaza.

Diese Unterstützung wird von der israelischen Regierung angegriffen.

Es ist der zweite Angriff auf ein Schiff mit Hilfsgütern nach „Madleen“. Am 20.7.2025 startete das Schiff „Handala“ zu seiner 6-tägigen Reise. 21 Menschen sind an Bord, das Schiff ist mit Kinderzeichnungen geschmückt. Bereits bei der Abreise gab es fiese Attacken: Vergiftung von Wasser, Manipulieren der Schiffsschraube! Aber das konnte das Schiff nicht stoppen, die erfahrene Crew hat alles rechtzeitig bemerkt.

Man konnte das Schiff online verfolgen – auch als in der Nacht von Samstag auf Sonntag die israelische Armee das Schiff kaperte.

Inzwischen wurden die unbewaffneten Zivilisten aus 12 Ländern alle verhaftet und nach Israel gebracht. Ihr „Verbrechen“: Babynahrung und andere humanitäre Hilfsgüter nach Gaza zu bringen! Und sie möchten den Druck auf die Regierungen, v.a. in Israel und den USA verstärken, endlich die Kriegsverbrechen einzustellen.

Ein weiteres, völkerrechtswidriges Vergehen der israelischen Regierung!

Wir fordern von der Bundesregierung, besonders vom Außenministerium: Tun Sie alles, die Schiffsbesatzung der Handala und ihr Schiff wieder freizubekommen. Sie waren in humanitärer Aktion unterwegs! Das Schiff mit seiner Belegschaft und seinen Hilfslieferungen muss in Gaza ankommen! Und zwar sofort! Sorgen Sie dafür, die Blockade des Gaza-Streifens für Nahrung und Hilfsgüter sofort zu beenden!

Weiter fordern wir:

Sofortige Einstellung aller Waffenlieferungen!

Keine weitere Unterstützung der Kriegsverbrechen der israelischen Regierung!

Sofortiger Stopp des Völkermordes durch die israelische Regierung in Gaza!

Gaza soll leben! Gaza muss leben!

Der Widerstand muss noch deutlicher werden: Organisiert weiterhin Proteste und/oder beteiligt euch an Protesten in euren Städten. Schreibt an eure Abgeordneten, an das Außenministerium, an die Regierungen der Länder, aus denen die Aktivisten kommen: USA, Frankreich, Italien, Spanien, Australien, Norwegen, Tunesien, Marokko, Irak.

Der Bundesvorstand Courage