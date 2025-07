Freundschaft im Wettkampf! Aber wie?

Nach der ersten kühleren Nacht startete der Vormittag mit einem Workshop des Sportteams. Denn am Samstag findet auf dem Waldfest des Ferienparks um 14 Uhr ein internationales Sportturnier statt. Das wird vom REBELL und dem Camp selbstorganisiert! Man kann sich noch anmelden. Schreibt dazu eine E-Mail an geschaeftsstelle@rebell.info.

Nötiges Know-how vermittelten uns hier zwei Rebellen. Gemeinsam mit ihnen erarbeiteten wir uns zunächst ein grundlegendes Verständnis davon, was überhaupt so wichtig am Sport ist und warum auf dem Sommercamp so viel Wert auf Sport gelegt wird. So kamen viele wertvolle Beiträge und Ideen zusammen.

Ein junger REBELL stellte dabei zum Beispiel fest, dass der Sport auf dem Sommercamp ganz besonders ist, weil gerade viele Kinder oft kaum Zugang zu Vereinen haben, wenn ihre Eltern nicht viel verdienen. Da ermutigt der Sport hier dazu, auch mit wenigen Mitteln zu Hause weiterzumachen.

Auf dem Workshops verteilten und planten wir die Zuständigkeiten für die einzelnen Aufgaben für das anstehende Sportturnier. Den Grundsatz des Turniers fasste ein Workshopteilnehmer sehr passend zusammen: „Spaß und Zusammenhalt stehen im Vordergrund“! Am Nachmittag bekamen wir dann noch Besuch vom ehemaligen Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, der uns einiges über Mietenpolitik zu erzählen wusste und uns praktische Ratschläge gab. Der Abend klang mit einem Tanzkurs aus!