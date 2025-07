Gelsenkirchener Beitrag zum Tribunal gegen die RAG

Am Montag, den 4.August 2025, um 18 Uhr am Bergarbeiterdenkmal in der Industriestrasse 37 wollen wir gemeinsam unseren Gelsenkirchener Beitrag zum Tribunal gegen die Politik der verbrannten Erde der RAG besprechen und organisieren.

Es sind noch knapp drei Wochen und wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam einen tollen Beitrag leisten um die Politik der RAG-Stiftung zu entlarven und ein tolles Kulturfest zu organisieren. Wir wollen zeigen, wie die RAG systematisch Arbeitsplätze vernichtet hat, keine Ersatzarbeitsplätze geschaffen hat und sogar systematisch die Schaffung neuer Arbeitsplätze verhindert hat. Von 120 000 Arbeitsplätzen 1980 sind heute noch 8000 übrig geblieben.

So kann das nicht weiter gehen! Gelsenkirchen ist die Großstadt mit der höchsten Arbeitslosigkeit aller deutschen Großstädte! Was steckt dahinter?

Wir freuen uns auf euch. Glück AUF!