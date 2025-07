Gewalt gegen „Handala“-Crewmitglied Chris Smalls - Hungerstreikende bleiben in Haft

Erklärung der Freedom Flotilla Coalition zum Angriff auf den Menschenrechtsverteidiger und „Handala“-Crewmitglied Chris Smalls bei seiner Ankunft in israelischer Haft

Die Freedom Flotilla Coalition bestätigt, dass der US-Menschenrechtsverteidiger Chris Smalls bei seiner Ankunft in israelischer Haft von sieben Uniformierten körperlich angegriffen wurde. Sie würgten ihn und traten ihm gegen die Beine, wodurch sichtbare Gewaltspuren an Hals und Rücken zurückblieben. Als sein Anwalt ihn traf, wurde Christian von sechs Angehörigen einer israelischen Spezialeinheit umringt. Gegen andere entführte Aktivisten wurde dieses Maß an Gewalt nicht angewendet. Die Freedom Flotilla Coalition verurteilt die Gewalt gegen Chris und fordert Rechenschaft für den Angriff und die diskriminierende Behandlung, die er erlitten hat.

*Update von Adalah | 28. Juli 2025, 20.45 Uhr Jerusalemer Zeit*

Das israelische Haftprüfungsgericht hat die fortgesetzte Inhaftierung der 14 Freiwilligen, die sich an Bord des Schiffes Handala der Freedom Flotilla Coalition befanden und sich weigerten, einem beschleunigten Abschiebeverfahren zuzustimmen, bis zur Durchführung der Abschiebung bestätigt. Adalah wird fortlaufend über die weiteren Entwicklungen informieren.

*Adalah Update | 28. Juli 2025, 17.30 Uhr Jerusalemer Zeit*

Heute, Montag, den 28. Juli 2025, um 16:00 Uhr, endeten im Gefängnis Givon die Anhörungen zur fortgesetzten Inhaftierung der 14 Freiwilligen, die sich an Bord des Schiffes Handala der Freedom Flotilla Coalition befanden und sich weigerten, einem beschleunigten Abschiebeverfahren zuzustimmen. Die Freiwilligen befinden sich im Hungerstreik. Die Anhörungen fanden im Gefängnis Givon in Ramleh statt und dauerten über sechs Stunden. Die Anwälte von Adalah, Dr. Suhad Bishara und Nareman Shehadeh-Zoabi, vertraten die Freiwilligen vor dem Gericht. Während der Anhörungen betonten die Freiwilligen, dass ihre Mission humanitärer Natur sei – motiviert durch die Notwendigkeit, gegen Israels illegale Belagerung und den Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen vorzugehen. Der Völkermord, der nun schon seit 22 Monaten andauert, hat zu Massenhunger und Todesfällen durch Unterernährung geführt, darunter Dutzende von Kindern.

Christian Smalls (USA) berichtete von schwerer körperlicher Gewalt durch israelische Streitkräfte. Mehrere Aktivistinnen beschrieben ähnliche Misshandlungen und beklagenswerte Haftbedingungen, darunter mangelnde Belüftung trotz extremer Hitze und das Fehlen grundlegender Hygieneprodukte für Frauen.

Die Aktivistinnen erklärten vor dem Tribunal, dass sie sich aus Protest gegen ihre unrechtmäßige Inhaftierung weiterhin in einem offenen Hungerstreik befinden.

Die Aktivisten, die heute vor dem Gericht erschienen, sind:

Braedon Peluso (USA)

Robert Martin (Australien)

Tania (Tan) Safi („Australien“)

Justine Kempf (Frankreich)

Emma Fourreau (Frankreich–Schweden)

Antonio La Picirella (Italien)

Christian Smalls (USA)

Chloé Fiona Ludden (Großbritannien–Frankreich)

Sergio Toribio Sanchez (Spanien)

Vigdis Bjorvand (Norwegen)

Hatem Aouini (Tunesien)

Santiago González Vallejo (Spanien)

Ange Sahuquet (Frankreich) und

Dr. Frank Romano (USA–Frankreich)

Mehrere der Freiwilligen berichteten, dass die israelischen Behörden gestern starken Druck auf sie ausgeübt und sie gezwungen hätten, auf ihr Recht auf ein Treffen mit einem Anwalt zu verzichten. Dies verhinderte damals ein Treffen mit dem Anwaltsteam von Adalah; heute konnte das Team jedoch alle Freiwilligen treffen.



Nach israelischem Recht entscheidet das Gericht nicht über die Abschiebung selbst, sondern lediglich über die weitere Inhaftierung bis zur Abschiebung. Eine vollständige Erläuterung des Rechtsverfahrens und der Rechtsposition von Adalah finden Sie in Adalahs Fragen und Antworten: https://www.adalah.org/uploads/uploads/Q_&_A_Freedom_Flotilla_July_2025. Adalah betonte vor dem Tribunal, dass die anhaltende Inhaftierung von Zivilisten, die beim Versuch, die Blockade des Gazastreifens zu durchbrechen und humanitäre Hilfe zu leisten, aus internationalen Gewässern nach Israel gebracht wurden, einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt. Adalah wird sich weiterhin mit allen verfügbaren Rechtsmitteln für ihre sofortige Freilassung einsetzen.