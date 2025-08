Katastrophale Wassernot im Irak, Iran und Afghanistan

Im Buch "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!", aus der Reihe Revolutionärer Weg der MLPD von 2023¹, wird auf Seite 400 auf einen Bericht der UNO und des Roten Kreuzes verwiesen, dass extreme Hitzewellen ganze Regionen unbewohnbar machen werden. Die Menschen im Mittleren Osten erleben das am eigenen Leib.

Der Irak erlebt eines der trockensten Jahre seit 1933. Ausgerechnet das Land, das mit seinen Flüssen Euphrat und Tigris den Aufstieg von ersten Hochkulturen der Menschheit ermöglicht hat. Bagdad und die Südprovinzen ächzen unter Temperaturen von 51 Grad im Schatten. Bauern müssen ihre Landwirtschaft aufgeben. Die Wasserspeicher des Irak sind nur noch zu acht Prozent gefüllt!²

Im Iran sieht es nicht besser aus. 80 Prozent der Stauseen sind fast leer. Nur in den Provinzen am Kaspischen Meer gibt es noch genug Wasser, weshalb viele Menschen aus Teheran in den Norden flüchten. In Teheran und 50 weiteren Städten stellten die Behörden das Wasser für 12 bis 48 Stunden ab.

Die iranische Regierung schließt mittlerweile eine Verlegung der Hauptstadt Teheran mit ihren 15 Millionen Menschen nicht mehr aus. Aufgrund der Energie- und Wasserkrise wurden zahlreiche Fabriken bereits geschlossen, Zehntausende entlassen und bricht die Produktion ein. Der Wassernotstand wird noch mindestens zwei Monate dauern, bis (vielleicht) Herbstregen Linderung bringt. Jahrelange Dürre und eine ignorante Umweltpolitik des faschistisch-klerikalen iranischen Regimes bringen das Land an den Rand der Existenz.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul muss das Wasser schon aus 300 Meter tiefen Brunnen gepumpt werden, wo es allerdings aufgrund schädlicher Mineralsalze und Metalle für Menschen ungenießbar ist.³ Ein Abwassernetz gibt es nicht, sodass die verunreinigten Abwässer auch die letzten Reste an Grundwasser gefährden.

Eine bittere Entwicklung, die auch Europa nicht verschont. Das zeigen die jüngsten Hitzewellen und die Trockenheit, die weite Teile Deutschlands erfasst, trotz des Regens der letzten Wochen.

Umso dringender wird der Kampf um die Forderungen, die in dem oben genannten Buch "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!" erhoben werden:

"Kampf der drohenden Trinkwasserkatastrophe - gesundes und kostenloses Trinkwasser für alle."

"Weltweiter Aufbau von Meerwasserentsalzungs- und Reinigungssystemen mit erneuerbaren Energien."

"Beschleunigter Ausbau der Anlagen zur Trinkwasseraufbereitung" und weitere.

Es sind keine reinen Naturkatastrophen, sondern die Verbrechen der Imperialisten an Mensch und Natur, dass es überhaupt so weit kommen konnte.