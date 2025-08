Ludwigsburg

Heute gibt's kein Dönerfleisch! Heute gibt's nur Döner-STREIK!

Mit dieser Parole und der Forderung nach "Tarifvertrag - Jetzt!" zogen am 31.7. etwa 100 Beschäftigte der Firma Birtat durch die Ludwigsburger Innenstadt zum Kundgebungsplatz. Laut, kämpferisch und in guter Stimmung. Sie kämpfen mit der NGG (Gewerkschaft Nahrung und Genussmittel) um den ersten (!) Tarifvertrag in der Döner produzierenden Branche. Seit nunmehr elf Tagen wird gestreikt - nach einer Urabstimmung mit 100 Prozent Ja-Stimmen!

Korrespondenz