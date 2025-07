Dienstag, 29. Juli

ICOR Amerika

Die ICOR Amerika verurteilt die Verhaftung der Besatzungsmitglieder des Schiffs "Handala" in internationalen Gewässern, während es auf dem Weg war, Lebensmittel, Medikamente und Milchpulver zu den Menschen in Gaza zu bringen, die unter dem schrecklichsten Völkermord in der Geschichte und einer Blockade leiden, die den Zugang zu jeglicher humanitärer Hilfe verhindert.