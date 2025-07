Kommunisten aus Rojava protestieren gegen israelischen Angriff auf das Schiff „Handala“ und fordern sofortige Freilassung der Festgenommenen

Die Demonstranten forderten die sofortige Freilassung aller inhaftierten Aktivisten und erklärten die Blockade und die humanitäre Krise im Gazastreifen zu Akten der Folter und Unterdrückung.



Die Kommunistische Revolutionäre Bewegung (TKŞ) gab in ihren Büros in Hesekê eine Presseerklärung ab und zeigte eindrucksvolle Bilder der anhaltenden humanitären Katastrophe in Gaza. Ehmed Xidir, Mitglied des TKŞ-Rates von Hesekê, betonte während der Aktion, dass imperialistische und kolonialistische Mächte den Krieg im Nahen Osten fortgesetzt und arme Gemeinschaften nichts als Krieg, Tod, Hunger und Sklaverei gebracht hätten.



„In den letzten zwei Jahren hat der völkermörderische Staat Israel Gaza verwüstet. Nicht ein einziges Gebäude ist intakt geblieben – nicht einmal Krankenhäuser. Die Bevölkerung von Gaza ist vollständig umzingelt, und die israelische Armee blockiert aktiv die Lieferung von Hilfsgütern“, erklärte Xidir. „Israel begeht Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza – genug ist genug!“

Xidir betonte, dass im belagerten Gazastreifen nun eine Hungersnot herrscht, und wies darauf hin, dass bereits Dutzende Menschen an Hunger gestorben sind. Er fügte hinzu: „Es werden keine Hilfslieferungen nach Gaza zugelassen. Der israelische Besatzungsstaat hat alle Wege abgeschnitten. In Gaza gibt es kein Wasser, keine Medikamente und kein Brot. Das ist nicht nur Unterdrückung – das ist Folter.“



Xidir erklärte, dass die Kommunisten von Rojava nicht länger schweigen werden, und fuhr fort: „Von Anfang an haben wir die revolutionären Widerstandskräfte unterstützt, die für die Befreiung Palästinas kämpfen. Wir fordern Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit für die unterdrückten Völker des Nahen Ostens, einschließlich des palästinensischen und kurdischen Volkes. Israel, das jahrelang schweigend den Bürgerkrieg in Syrien beobachtet hat, bedroht jetzt unter dem Vorwand, die Drusen in Sweida zu schützen, die Regierung in Damaskus, während es in Gaza Völkermord begeht. Genug ist genug – die Menschen in Gaza müssen frei auf ihrem eigenen Land leben dürfen.“

„Freiheit für das Schiff Handala!“

Zu der Handala, die auf dem Weg nach Gaza mit humanitären Hilfsgütern angegriffen wurde, sagte Xidir: „Trotz aller Hindernisse begrüßen wir die mutige Initiative der pro-palästinensischen Aktivisten, die versucht haben, Hilfe nach Gaza zu bringen. Der israelische Staat hat die Handala gestürmt, alle an Bord befindlichen Personen festgenommen und unsere Freunde inhaftiert. Wir verurteilen diesen Angriff und fordern die sofortige Freilassung aller Personen, die von dem Schiff gebracht wurden.“

„Aufruf an die Völker des Nahen Ostens:

Vereint euch im Widerstand für eine freie Zukunft“ Zum Abschluss der Erklärung richtete Xidir einen Aufruf an alle Völker des Nahen Ostens: „Imperialisten, Kolonialisten und ihre Kollaborateure setzen die Region weiterhin für ihre eigenen Zwecke in Brand. Unser drusisches Volk in Sweida, das sich gegen HTS, ISIS und Al-Qaida wehrt, hat erneut gezeigt, dass Widerstand der einzige Weg zum Sieg ist. Die einzigen Freunde der Armen sind die unterdrückten Völker anderer Nationen.“



„Von Gaza bis Beirut, von Sweida bis Latakia, von Aleppo bis Qamischli, von Sinjar bis Sulaymaniyah, von Urmia bis in jeden Winkel des Nahen Ostens müssen unsere Völker ihren Kampf für eine freie Zukunft vereinen. Wir salutieren den Palästinensern, die sich weigern, ihr Land angesichts des israelischen Terrors aufzugeben. Um den Sieg des palästinensischen Volkes zu sichern und die Zukunft unserer Rojava-Revolution zu schützen, muss der Widerstand wachsen.“

Die Pressekonferenz endete mit den Rufen:

„Lang lebe der Widerstand der Völker des Nahen Ostens!“

„Lang lebe das freie Palästina!“

„Lang lebe das freie Kurdistan!“