Lautstarker Protest gegen Völkermord in Gaza

Einige unterstrichen die kämpferischen Redebeiträge mit dem Schlagen auf Kochtöpfe. Der Moderator nahm die Rechtfertigungen der Bundesregierung für ihre angeblichen Verpflichtungen gegenüber Israel auseinander.



Für die deutsche Bevölkerung kann es als Lehre aus dem Holocaust an 6 Millionen Juden nur eine Verpflichtung geben: Nie wieder einen Völkermord zuzulassen! Die Bundesregierung rechtfertigt so nur ihre fortgesetzten Waffenlieferungen an das zionistische Regime. Ein Vertreter von Young Struggle protestierte gegen die Kaperung des Hilfs- und Solidaritätsbootes Handala in internationalen Gewässern.

Ein Vertreter der MLPD ergänzte dies, indem er die fortwährenden Verletzungen von Menschenrechten, Völkerrecht und auch Seerecht durch das Netanjahu-Regime anprangerte: „Und dieses faschistische Regime wird von unserer Regierung sogar noch als die einzige Demokratie im Nahen Osten bezeichnet, mit der sie freundschaftlich verbunden ist. Diese Freundschaft ist Beihilfe zum Völkermord.“



Einige Redner, darunter auch von der DFG/VK, wiesen darauf hin, dass die Weltbevölkerung nicht schweigt und sogar in Israel der Widerstand wächst.



Einstimmig verabschiedeten wir eine Resolution an die Bundesregierung, in der ein sofortiges Kriegsende und die Beendigung der Waffenlieferungen an Israel gefordert werden. Für den Wiederaufbau des Al-Awda-Krankenhauses kamen 48 Euro zusammen.



Anschließend drückten alle Aktiven ihre Freude über die gelungene Protestkundgebung aus.