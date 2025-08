Luftbrücke zur Verschleierung der Komplizenschaft an der Gaza-Hungersnot

Am 29. Juli protestierten in Germiston in der südafrikanischen Provinz Gauteng hunderte Studentinnen und Studenten am Ekurhuleni West TVET College gegen die Verzögerungen in der Auszahlung der Stipendien und sozialen Leistungen. Einige Demonstranten erklärten, ihre Zahlungen nach dem National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) stünden seit Monaten aus, andere erklärten, sie hätten Zahlungen erhalten, aber nur gekürzte. Die Lage ist für viele Studenten prekär, es fehlt an bezahlbaren Unterkünften in der Nähe des College und einige können sich die hohen Fahrtkosten zum College nicht mehr leisten.