Massenproteste gegen Trumps Unterstützung für Bolsonaro

Bei dieser Zoll-Drohung handelt es sich um den Versuch Trumps, Druck auf die brasilianische Regierung und Justiz auszuüben. Diese gehen gerade gegen Trumps faschistischen Bruder im Geiste, den ehemaligen Präsidenten des Landes, Jair Bolsonaro, vor, der seinerzeit versuchte, durch einen faschistischen Putsch nach Trumps Vorbild an der Macht zu bleiben.



Die Menschen protestierten unter anderem in der Hauptstadt Brasília sowie in São Paulo und Rio de Janeiro mit Parolen wie „Brasilien gehört den Brasilianern“.

Sie lassen sich die Einschüchterungsversuche des US-Präsidenten, der in Einklang mit dem faschistischen Präsidenten des Nachbarlandes Argentinien, Javier Milei, handelt, nicht gefallen.