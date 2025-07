Initiative „Waffenlieferung stoppen“, Hamburg:

Protest gegen das illegale Aufbringen und Festsetzen der Handala der Freedom Flottilla Coalition

Wir von der „Waffenlieferung stoppen“ protestieren aufs Schärfste gegen den illegalen Akt, die Handala in internationalen Gewässern aufzubringen und die Besatzung in israelischen Gefängnissen zu inhaftieren. Das ist ein unerhörter Bruch des Seerechts und ein barbarischer Akt der Verhinderung humanitärer Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza.