Protest gegen Verbot des Streiks türkischer Bergarbeiter

Die Internationale Bergarbeiterkoordinierung schreibt an streikende Bergarbeiter in der Türkei: "Über IndustrieALL haben wir erfahren, dass der Streik der Bergarbeiter mit einem Mitternachtsdekret des Präsidenten Erdogan verboten wurde. Andreas Tadysiak, Hauptkoordinator protestiert im Namen der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung dagegen und bittet euch, den Bergarbeitern von Maden Is seine volle Solidarität auszusprechen. 'Wir fordern von allen Regierungen dieser Welt, das Koalitions-, Versammlungs- und Verhandlungsrecht zu schützen. Wir organisieren Streiks und fordern von den Konzernen, dass sie dies respektieren', heißt es im Kampfprogramm der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung. Schreibt uns, was die Bergarbeiter dazu sagen und auch, wie wir euch unterstützen können. Kämpferische, solidarische Grüße!"