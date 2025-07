Sofortige Freilassung der 21 Handala-Genossen! Nieder mit zionistischer Piraterie und der völkermörderischen Belagerung des Gazastreifens!

Die Socialist Party of Bangladesh - SPB verurteilt auf das Schärfste den barbarischen und gesetzlosen Akt, den die israelischen Besatzungstruppen am 26. Juli 2025 in internationalen Gewässern verübt haben. Das zionistische Militär hat das humanitäre Schiff Handala geentert und alle 21 Aktivisten und Journalisten an Bord entführt - darunter auch unseren Genossen Hatem Laouini, den stellvertretenden Chefkoordinator der ICOR.



Dies ist ein Akt des Staatsterrorismus, der Piraterie auf hoher See und ein dreister Angriff auf die internationale Solidaritätsbewegung mit dem Volk von Palästina. Er entlarvt einmal mehr die kriminelle Natur des zionistischen Staates und seiner imperialistischen Hintermänner.



Die Handala brachte dringend benötigte Hilfsgüter nach Gaza - Lebensmittel, Medikamente und Hoffnung für eine belagerte Bevölkerung, die einem Völkermord ausgesetzt ist. Die israelische Armee, die bereits Zehntausende ermordet und die Bevölkerung von Gaza ausgehungert hat, wagt es nun, unbewaffnete Aktivisten zu entführen, deren einziges „Verbrechen“ die Solidarität mit Palästina ist.

Wir erklären:

Lasst alle 21 inhaftierten Genossinnen und Genossen sofort frei!

Hebt die unmenschliche Belagerung des Gazastreifens auf und beendet den Völkermord am palästinensischen Volk!

Erkennt die volle Legitimität des palästinensischen Befreiungskampfes und ihr Recht auf Selbstbestimmung an!

Die Socialist Party of Bangladesh - SPB steht in Solidarität mit dem heldenhaften Widerstand des palästinensischen Volkes und der Handala Freedom Flotilla. Das blutgetränkte zionistische Regime, das vom US-Imperialismus gestützt wird, wird nicht in der Lage sein, die weltweite Solidarität zum Schweigen zu bringen.



Wir rufen alle fortschrittlichen, demokratischen und antiimperialistischen Kräfte in Bangladesch und weltweit auf, ihre Stimme zu erheben, Proteste vor den israelischen und US-amerikanischen Botschaften zu veranstalten und die sofortige Freilassung unserer Kameraden und ein Ende der zionistischen Verbrechen zu fordern.



Die Geschichte hat gezeigt, dass keine noch so große Unterdrückung den Kampf eines unterdrückten Volkes niederschlagen kann. Die Befreiung Palästinas ist unvermeidlich.



Nieder mit Zionismus und Imperialismus!

Sieg für das palästinensische Volk!

Freiheit für Handala und alle seine GenossInnen JETZT!

Mit revolutionärer Solidarität