Revolutionäre Kommunistische Partei Uruguays – UP

Sofortige Freilassung der Handala-Aktivisten! Stoppt JETZT den Völkermord in Gaza!

Am 26. Juli hat die faschistische israelische Armee die "Handala", das zweite Schiff der Freiheitsflottille, in internationalen Gewässern geentert und die 19 Aktivisten und zwei Journalisten an Bord festgenommen.