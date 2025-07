Sofortige Freilassung der Handala-Aktivisten und sofortiges Ende der Belagerung von Gaza!

Freie Fahrt für Handala, die Freedom Flotilla nach Gaza!

Die ICOR hat auf ihrer 5. Weltkonferenz im September 2024 ein umfangreiches Programm zur Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf beschlossen. Ihre Solidarität mit der Handala Mission ist Teil der vielfältigen Aktionen auf Demonstrationen, in Erklärungen und Diskussionen, in der praktischen humanitären Hilfe und im Aufbau einer großen Brigade zum Wiederaufbau des Al-Awda-Krankenhauses in Gaza. Sie steht in engster Verbindung mit den Menschen in Gaza und im Westjordanland selbst, deren Überlebenswille und Widerstand gegen Besatzung und Krieg niemals zu brechen sein wird. Das Rad der Geschichte zur Befreiung Palästinas ist nicht aufzuhalten. Doch es muss JETZT Schluss sein mit all den brutalen massenhaften Opfern für diese Freiheit.

Das Boot Handala war mit dringend benötigten Hilfsgütern auf dem Weg nach Gaza. Die Aktivisten sind unbewaffnet und ihre Aktion ist legal. Das Volk von Gaza verhungert, weil die israelische Armee alle Hilfslieferungen an der Grenze blockiert. Dieser Völkermord muss sofort beendet werden!

Die ICOR fordert alle Organisationen auf, sich zu positionieren und ihre Statements umgehend zur Veröffentlichung an die ICOR zu schicken! Sie unterstützt darüber hinaus den Aufruf der Freedom Flotilla Coalition, an die Außenministerien der 12 Herkunftsländer der Aktivisten zu schreiben und zu fordern, dass sie sich für ihre Freilassung einsetzen. Wir rufen alle ICOR-Organisationen auf, die Handala Mission zu unterstützen und zu nutzen für eine breite Öffentlichkeit und Aufklärungsarbeit. Stellt Euch wie vor alle schützend vor unseren stellvertretenden Hauptkoordinator Hatem und schreibt dazu an das tunesische Außenministerium (Email-Adressen: dinf@diplomatie.gov.tn oder email.dct@diplomatie.gov.tn) oder die tunesische Botschaft in Euren Ländern.