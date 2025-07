Sofortige Freilassung der Handala-Aktivisten und sofortiges Ende der Belagerung von Gaza! Freie Fahrt für Handala, die Freedom Flotilla nach Gaza!

Am 26. Juli hat die israelische Armee das Schiff Handala in internationalen Gewässern geentert und die 19 Aktivisten und Aktivistinnen und zwei Journalisten an Bord festgenommen. An Bord war auch der stellvertretende Hauptkoordinator der ICOR, Hatem Laouini. Das Boot Handala war mit dringend benötigten Hilfsgütern auf dem Weg nach Gaza. Die Aktivisten sind unbewaffnet und ihre Aktion ist legal. Das Volk von Gaza verhungert, weil die israelische Armee alle Hilfslieferungen an der Grenze blockiert. Dieser Völkermord muss sofort beendet werden!



Wir verurteilen aufs Schärfste diesen Akt der Piraterie auf offener See, der die Solidarität mit den Menschen in Gaza unterbinden möchte! Dieses Ziel wird die zionistisch-faschistische Netanjahu-Regierung niemals erreichen! Wir verurteilen aufs Schärfste ihren völkermörderischen Besatzungskrieg in Gaza und im Westjordanland!



Wir verteidigen das Recht der Palästinenser auf einen eigenen Staat!

Sofortige Freilassung der 21 Aktivisten und Journalisten, des Schiffs Handala und der Hilfsgüter an Bord!

Freie Fahrt der Handala nach Gaza!

Sofortiger bedingungsloser Waffenstillstand und Aufhebung der Blockade von Gaza!

Sofortiger Rückzug aller israelischen Truppen aus Gaza und Westjordanland!

Sofortige Einstellung aller Waffenlieferungen der imperialistischen Länder an die faschistisch-zionistische israelische Regierung!

Freiheit und Demokratie für Palästina!