"Es nicht um Gier. Es geht um Würde, Sicherheit, Fairness ..."

Allein in diesem Jahr haben 37 hochqualifizierte, erfahrene Piloten gekündigt – nicht auf der Suche nach Luxus, sondern auf der Suche nach Stabilität und Respekt. Das sind Fachleute, die Jahre ihres Lebens und ein kleines Vermögen in ihre Ausbildung investiert haben, nur um dann unter Bedingungen zu arbeiten, die ihr Wohlergehen missachten.“

Der größte Grund zur Besorgnis, so die Gewerkschaft Solidarity, ist die erzwungene Einführung eines neuen algorithmengesteuerten Dienstplansystems:

„Während die Technologie Effizienz versprach, war die Realität brutal: minimale Ruhezeiten, unregelmäßige Arbeitszeiten und null Rücksicht auf grundlegende menschliche Bedürfnisse. Die Piloten baten um ein freies Wochenende im Monat. Die Antwort: 'Der Algorithmus mag keine Regeln’. Das ist die Art von kalter Logik, mit der wir es zu tun haben. Aber die Luftfahrt ist keine Fabrik. Piloten sind keine Produkte eines Schichtsystems. Wir sind Menschen, die für Hunderte von Leben gleichzeitig verantwortlich sind. Vorhersehbarkeit, Ruhe und psychisches Wohlbefinden sind kein Luxus – sie sind eine Notwendigkeit. Und sie werden uns genommen.

Die Gehälter liegen weiterhin 10 Prozent unter dem Niveau vor Covid. Wir fliegen immer noch ohne Versicherungsschutz bei Lizenzverlust, ohne angemessenen Schutz bei Arbeitsunfähigkeit und ohne grundlegende Fairness bei der Dienstplangestaltung.

Deshalb fragen wir: Ist es zu viel verlangt, ein einziges Wochenende im Monat mit unseren Familien zu verbringen? Ist es zu viel verlangt, ein Mitspracherecht bei den Systemen zu haben, die unser Leben bestimmen? Ist es unangemessen zu erwarten, dass unser Gehalt unserer Arbeit und unseren Verantwortlichkeiten entspricht? Ist es nicht im Interesse der Öffentlichkeit, dafür zu sorgen, dass ihre Piloten ausgeruht und motiviert sind?

Wir können Sie in der Luft nicht schützen, wenn wir am Boden nicht geschützt sind. Es geht um die Nachhaltigkeit des Berufs, das Wohlergehen derjenigen, die ihre Flugzeuge fliegen, und die Zukunft der Luftfahrt in Südafrika.

Die Piloten der Fluggesellschaft verlangen nicht die Welt. Wir fordern: einen vorhersehbaren und humanen Dienstplan, der uns ein gesundes Leben ermöglicht; faire und wettbewerbsfähige Gehälter, die auf das Niveau vor Covid korrigiert werden; Mitspracherecht bei Entscheidungen, die unser Leben und unsere Sicherheit betreffen; und vor allem Respekt – für die Arbeit, die wir leisten, und die Verantwortung, die wir tragen.“