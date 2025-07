Trump bekämpft Obdachlose

"Trump will Obdachlose vor dem Weißen Haus 'sofort entfernen lassen': Ein neuer Erlass soll nun Zwangseinweisungen erleichtern. US-Präsident Donald Trump will gegen wohnungslose Menschen vorgehen, die sich in der Nähe seines Amtssitzes in Washington aufhalten. Er sieht die Obdachlosen als Sicherheitsproblem. Der Republikaner sagte auf die Frage eines Reporters zu Obdachlosen im Park vor dem Weißen Haus: 'Ich finde das schrecklich und wir werden sie sofort entfernen lassen'."



Die „Einrichtungen“ für physisch Kranke werden in den USA eher den Charakter von Gefängnissen als von Krankenhäusern haben! Rückendeckung erhält Trump durch ein Urteil des Obersten Gerichts der USA, das strengere Maßnahmen gegen Obdachlose auf öffentlichen Flächen erlaubt. Dabei sind die Richter dieses Gerichtes bewusst nicht auf die Ursachen für die Obdachlosigkeit eingegangen! Die Opfer (die Obdachlosen) werden dadurch zum Täter gemacht, indem ihnen die Schuld an ihrer Wohnungslosigkeit in die Schuhe geschoben wird!



In den USA gibt es kaum ein soziales Sicherheitsnetz. Da ist es kein Wunder, wenn die Obdachlosigkeit rapide zunimmt. Laut einem Bericht des Ministeriums für Wohnungsbau und Stadtentwicklung (HUD) von Dezember 2024 liegen die Hauptursachen für den Anstieg unter anderem im Mangel an bezahlbarem Wohnraum, in den Folgen der Corona-Pandemie und Naturkatastrophen etc.



Anstatt Gelder zur Bekämpfung der Ursachen der Armut und Obdachlosigkeit freizugeben, will Trump bevorzugt Bundesmittel an Städte zahlen, wenn diese entschieden gegen wildes Campen, offenen Drogenkonsum und Straßenobdachlosigkeit vorgehen! Das wahre Sicherheitsproblem für Demokratie und Menschenrechte ist Trump selber! Besonders verwerflich ist es, wenn das oberste Gericht der USA Urteile fällt, die gegen die Menschenrechte verstoßen! Genauso ist zu verurteilen, dass die Bundesregierung keinerlei Kritik an der Rechtsentwicklung von Staat und Justiz in den USA übt!