Union prolétarienne marxiste-léniniste / France (UPML)

Meine Damen und Herren, nachdem das Schiff „Handala“ geentert wurde und mehrere Bürger, darunter auch tunesische Personen, festgenommen und unter harten Bedingungen inhaftiert wurden, fordern wir Sie auf, zu handeln, um Aktivisten für den Frieden und die Freiheit des palästinensischen Volkes zu schützen. Die Freiwilligen an Bord liefern lebensrettende Hilfe in Gaza. Sie sind unbewaffnet, transportieren nur Lebensmittel, Medikamente und Milchpulver und handeln in völliger Übereinstimmung mit dem internationalen Recht.



Es ist an der Zeit, dass die Regierungen der ganzen Welt handeln! Schützen Sie Ihre Staatsangehörigen an Bord der „Handala“ und fordern Sie ein Ende der israelischen Kriegsverbrechen.



Die sichere Überfahrt ist eine rechtliche und moralische Verpflichtung.

Mit aufrichtigen Grüßen!

Pierre Tailleur

Für die Marxistisch-Leninistische Proletarische Union/ Frankreich