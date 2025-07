Wellington: Tausende Pflegekräfte im 24-Stunden-Streik

Am Mittwochmorgen legten in Neuseeland landesweit tausende Pflegekräfte für 24 Stunden die Arbeit nieder - sie kämpfen für eine bessere Bezahlung und für Neueinstellungen. Vier Busladungen mit Krankenschwestern, Hebammen und Gesundheitsassistenten aus Wellington schlossen sich mit Kollegen aus dem Hutt Hospital zusammen, um am Parlament vorbei zu den Büros des Gesundheitsministeriums und Te Whatu Ora (offizielles staatliches Gesunheitssystem) am oberen Ende der Molesworth Street zu marschieren. Seteli Pelasio, Krankenschwester in der Notaufnahme von Hutt, sagte, das Risiko für Patienten sei das schlimmste, das sie in 30 Jahren erlebt habe. „Es ist verdammt beängstigend, es ist im Moment so beängstigend. Nicht nur der Personalmangel, sondern auch die Erfahrung und die Zusammensetzung des Personals auf der Station.“ Die spezialisierte Diabetes-Krankenschwester Anne-Marie Frew sagte, dass aufgrund des Pflegekräftemangels eine zweijährige Warteliste für Patienten bestehe, die in der Region eine Insulinpumpe erhalten möchten.