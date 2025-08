Wenn sich Bildung nicht mehr bezahlen lässt

Damit einher geht für Familien mit wenig Geld ein großes Problem: teurer gewordenes Lernmaterial. Laut dem Statistischen Bundesamt sind die Preise für Schul- und Lehrbücher im Juni dieses Jahres um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.



„Ich weiß nicht, wie ich mir das leisten soll. Ich beziehe Bürgergeld. Die Schulsachen, die ich für meine Kinder fürs neue Schuljahr kaufen soll, liegen deutlich über dem, was ich mir leisten kann. Ich kann doch aber meine Kinder nicht nicht in die Schule schicken“, so eine Betroffene.

Bildung ist ein Grundrecht. Sie muss für jeden in diesem Land bezahlbar sein.Deshalb fordert die MLPD ein kostenloses, einheitliches und qualifiziertes Bildungssystem von der Krippe bis zur Hochschule und eine vollständige Lehr- und Lernmittelfreiheit.