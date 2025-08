Werde Dauerspender für die MLPD

Die MLPD tritt für den echten Sozialismus auf der Grundlage der proletarischen Denkweise ein. „Der Sozialismus ist die Zusammenfassung der fortgeschrittensten Ideen und Errungenschaften der Menschheit. Er ist kein ausgedachtes Schema und schon gar keine Gleichmacherei, sondern erwächst aus dem vielfältigen Leben und Kampf der Massen. Er ist der nächste notwendige Schritt vorwärts, in dem der revolutionäre Fortschritt der Produktivkräfte zum Nutzen der ganzen Gesellschaft in Einheit mit der Natur angewandt wird.“ (Parteiprogramm der MLPD S. 79)



Diesem Grundgedanken folgt die MLPD in ihrer Kleinarbeit. Sie fördert die selbständige Initiative und den Zusammenschluss der einfachen Menschen im Kampf für eine lebenswerte Zukunft. Aktuell unterstützt die MLPD, zusammen mit anderen Initiativen und Organisationen, das Projekt der Wählergemeinschaft zum Ruhrparlament, AUF-Ruhr, „AUF-Ruhr gegen die Politik der verbrannten Erde der RAG – das Revier will leben!“



Mit einem öffentlichen Tribunal klagen die Betroffenen aus vielen Ruhrgebietsstädten in zehn Punkten die RAG an. Mit Analysen, Zeugenaussagen der Betroffenen, Auswertung ihrer Erfahrungen und Kämpfe wird es ein echtes Gericht der Massen und das Urteil wird im wahrsten Sinne des Wortes „im Namen des Volkes“ gefällt.



Die MLPD bringt hier nicht nur ihr praktisches Know-how in der Organisationsarbeit ein. In dem Buch von Stefan Engel, " Götterdämmerung über der ‚neuen Weltordnung‘“, hat sie bereits 2003 einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, hinter Konzernen wie der RAG die Diktatur des internationalen Finanzkapital aufzudecken. Mit der „Fortsetzung“ mit dem Buch „Morgenröte der internationalen sozialistischen Revolution“ wird der Blick geweitet, über den unmittelbaren Reformkampf hinaus, auf die Notwendigkeit und Möglichkeit der Überwindung des imperialistischen Weltsystems und die Perspektive des echten Sozialismus.

Aktuell ist die MLPD die einzige Organisation, die aktiv den Kampf gegen den Völkermord in Gaza führt. Sie ist aktiv in der revolutionären Weltorganisation ICOR¹ und unterstützt die Strafanzeige, die die ICOR mit anderen Organisationen gegen die Bundesregierung gestellt hat. Diese Strafanzeige wurde wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen der israelischen Regierung im Gazakrieg gestellt.

Die MLPD ist eine Arbeiterpartei. Sie fördert die Kämpfe der Arbeiter und ist die einzige Partei mit Betriebsgruppen in allen bedeutenden Betrieben in Deutschland.

Auch wenn ein großer Teil der Arbeit ehrenamtlich geleistet wird, kostet sie eine Menge Geld. Die Organisationsarbeit, die Herausgabe von Flugblättern, Plakaten und Büchern, Filme, internationale Reisen zum Erfahrungsaustausch mit Organisationen in der ganzen Welt und vieles mehr müssen finanziert werden. Die MLPD ist stolz darauf, selbstorganisiert und selbstfinanziert zu arbeiten und so in der Lage zu sein, ihren konsequenten Arbeitersatzstandpunkt zu vertreten.

Eine wichtige Säule dafür sind die Dauerspenden. „Solche Spenden sind wichtig, um das Fundament der Parteiarbeit, das System der Kleinarbeit, zu finanzieren oder auch auf wichtige Ereignisse im Klassenkampf schnell reagieren zu können“, so die Parteigeschäftsführung der MLPD in der Dauerspender-Broschüre der Partei. (Hier gibt es die Broschüre.) Ob man monatlich, vierteljährlich oder in einem anderen Rhythmus spenden will und wie hoch der Betrag sein soll, legt jede und jeder selbst fest. Die Dauerspende ist auch ein Schritt für diejenigen, die noch nicht Mitglied der MLPD sind, die Partei und ihre Arbeit aber unterstützen wollen.



Werden Sie Dauerspender/in für die MLPD! Jeder Euro zählt für den Kampf um eine lebenswerte Zukunft, für den echten Sozialismus! Vielen Dank!

Hier kann man online spenden. außerdem gibt es die Kontodaten der MLPD