Wir verurteilen das Vorgehen Israels aufs Schärfst

Wir sind zutiefst besorgt über die jüngsten Aktionen der israelischen Streitkräfte. Am 25. Juli 2025 beschlagnahmten sie widerrechtlich das Schiff Handala, das humanitäre Hilfe für die vom Krieg betroffene palästinensische Bevölkerung transportierte. Mit der Beschlagnahmung des Schiffes wurden 19 Freiwillige und zwei Journalisten aus zwölf verschiedenen Ländern, darunter Hatem Laouini, der stellvertretende Hauptkoordinator der ICOR, in internationalen Gewässern, 40 Seemeilen vor der israelischen Küste, auf dem Weg in den Gazastreifen festgenommen.



Nach diesem Vorfall brachten die israelischen Behörden alle 21 Personen an einen unbekannten Ort, wo sie festgenommen und verhört wurden. Die Behörden haben sie unter Druck gesetzt, sich entweder für eine freiwillige Abschiebung zu entscheiden oder in Haft zu bleiben, wodurch ihr Recht auf freie Schifffahrt und ihr Recht, den Menschen im Gazastreifen, die dringend Hilfe benötigen, zu helfen, verletzt wurden.



Wir verurteilen dieses Vorgehen Israels aufs Schärfste und fordern die sofortige und bedingungslose Freilassung aller Inhaftierten. Wir fordern die Achtung ihrer Rechte und bestehen darauf, dass sie die palästinensische Bevölkerung erreichen können. Darüber hinaus fordern wir die Regierungen der zwölf betroffenen Länder – Australien, Frankreich, Irak, Israel, Italien, Marokko, Norwegen, Spanien, Schweden, Tunesien, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten – auf, diplomatischen Druck auf Israel auszuüben, damit die Sicherheit und die Freilassung ihrer Bürger so schnell wie möglich gewährleistet wird.

Wir bekunden unsere unerschütterliche Unterstützung und Solidarität mit dem Kampf des palästinensischen Volkes für einen souveränen und unabhängigen Staat Palästina. Wir fordern den sofortigen Abzug der israelischen Streitkräfte aus Palästina und ein Ende der Besetzung des palästinensischen Landes. Wir würdigen die Opfer, die das palästinensische Volk in seinem Streben nach Souveränität und Unabhängigkeit gegen seine Unterdrücker gebracht hat. Wir glauben, dass das palästinensische Volk in seinem gerechten Kampf gegen das zionistische Regime, das vom US-Imperialismus und seinen Verbündeten unterstützt wird, letztendlich siegen wird.