21 Jahre Montagsdemonstration

Auf der Kundgebung steht der Protest gegen die Merz-Klingbeil-Regierung im Zentrum. Sie betreibt mit ihrem Verschuldungshaushalt eine gigantische Aufrüstung, subventioniert Konzerne, während sie massive Angriffe auf die sozialen Rechte wie das Bürgergeld plant.

An der Verarmung von Gelsenkirchen sind nicht die Flüchtlinge schuld. Schuld ist die Politik der Umverteilung von unten nach oben. Insbesondere die Ruhrkohle AG hat hier hunderttausende Industriearbeits- und Ausbildungsplätze vernichtet, vergiftete Flächen und Giftmüll unter Tage hinterlassen, die schönen ehemaligen Bergarbeitersiedlungen verscherbelt usw. – entsprechend der kapitalistischen Denkweise „Nach mir die Sintflut!“.

Wir diskutieren: Im Kommunalwahlkampf werden wir die Verursacher der (Kinder-) Armut ins Visier nehmen und den faschistischen Spaltern der AfD die rote Karte zeigen!

In guter Tradition steht das offene Mikrofon allen zur Verfügung – auf antifaschistischer Grundlage natürlich!

Wir laden herzlich ein, an der Jubiläumsmontagsdemo am Montag, den 11. August, 17.30 Uhr Preuteplatz, Gelsenkirchen teilzunehmen!