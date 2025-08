Thüringer Wald

400 Menschen beim 20. Waldfest

Am 03.08.2024 fand das 20. Waldfest im Ferienpark "Thüringer Wald" statt - und es schien fast so, als wolle das Wetter selbst dieses Jubiläum unterstützen. Den ganzen Tag über lachte die Sonne vom Himmel und sorgte für eine freudige, lebendige Atmosphäre für die ca. 400 Teilnehmer aus der Region, aber auch von weiter her.

Von wr/tt