Ferienpark Thüringer Wald, Truckenthal

400 Teilnehmer beim 20. Waldfest

"Bei uns sind Gäste aus nah und fern herzlich willkommen und wir fördern eine Kultur der Solidarität. Nicht so wie die AfD, die diesen Landkreis regiert und Menschen anderer Herkunft oftmals als ‚illegale‘ diffamiert.“ So begrüßte Thomas May, Leiter des Ferienparks Thüringer Wald, die Gäste des 20. Waldfests.

Von tt