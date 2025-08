Ab Ende der Woche wird es heiß

Am Samstagabend demonstrierten allein in Tel Aviv 60.000 Menschen für ein Geiselabkommen und einen Waffenstillstand im Gaza. Auch in andere Städten Israels wurde gegen die Politik der Netanjahu-Regierung protestiert. Am Sonntag organisierten Geisel-Angehörige eine Autobahnblockade in Tel Aviv, die dann von der Polizei geräumt wurde. Am Freitag hatte die Hamas Videos von hungernden Geiseln in Gaza gezeigt, das hat dem Protest gegen die Netanjahu-Regierung und ihre Verweigerung eines Geiselabkommen und Waffenstillstand mit der Hamas massiv Auftrieb gegeben. Inzwischen geben die Behörden in Gaza die Zahl der im Gazastreifen getöteten Palästinenser seit dem 7. Oktober 2023 mit 60.400 an.