Afrikaabend

Für Völkerfreundschaft und internationale Solidarität

Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität Gelsenkirchen lädt herzlich zum Afrikaabend am Samstag, den 16. August, um 17 Uhr in den Treff International, Hauptstraße 40, in Gelsenkirchen ein.

Pressemitteilung des Freundeskreis Flüchtlingssolidarität Gelsenkirchen