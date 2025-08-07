Argentinien
Buenos Aires: Rentner, Behinderte und Unterstützer protestieren gegen Milei-Veto
Hunderte Rentner, Behinderte und Unterstützer demonstrierten am Dienstag im Zentrum von Buenos Aires, nachdem Präsident Milei die vom Parlament im Juli mit deutlicher Mehrheit beschlossene Rentenerhöhung und Unterstützung für Behinderte durch sein Veto am Montag zu Fall gebracht hatte. Rentner, Behinderte und Arbeitslose sind die Bevölkerungsgruppen, die besonders stark von Mileis Kettensägenpolitik betroffen sind. So hat seine Regierung Zehntausende von Stellen im Öffentlichen Dienst gestrichen und drastische Kürzungen bei den Sozialausgaben und Öffentlichen Bauvorhaben vorgenommen.