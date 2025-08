Den richtigen Knopf finden

Ich bin etwas ratlos: wie interessiere ich Industriearbeiter, viele davon Ausländer (mit zeitweiligen Werksverträgen) und teils geringen deutschen Sprachkenntnissen ausgerechnet für einen Bauernkrieg vor 500 Jahren? „Lehren aus dem Deutschen Bauernkrieg für heute“, sage ich dann; bin aber selbst nicht überzeugt davon und überzeuge auch keinen.

Dann kommt die Idee: Freiheit! Freiheitskampf! „Der erste Freiheitskampf in Deutschland, die Lehren für heute!“ Plötzlich guckt eine ganze Reihe Kollegen auf die Zeitung, mehr als sonst. Mit einigen komme ich ins Gespräch, es geht hin und her: „Damals gab es noch krasse Unterdrückung“ – „Stimmt, wir haben uns ein paar Rechte erkämpft. Aber die Herrschenden haben ihre Methoden verfeinert, da müssen wir durchblicken“. „Die haben damals ja auch nichts erreicht“ – „Doch, die haben gemerkt, dass sie gemeinsam viel erreichen können, dass sie konsequent sein müssen. Aber sie waren nicht gut genug organisiert. Daraus können wir lernen“, und so weiter.

Ein jüngerer Kollege guckt neugierig, ich sage „Der erste deutsche Freiheitskampf, der Bauernkrieg, schon mal davon gehört?“ - „Nö, in der Schule gab’s sowas nicht.“ Er ist interessiert. Das Gespräch geht vom Bauernkrieg zum palästinensischen Befreiungskampf, über die Rote Fahne als kommunistische Arbeiterzeitung zum (notwendigen) Kampf gegen ungerechte Behandlung im Betrieb; vom Sozialismus, der in der Sowjetunion verraten wurde wieder zur Roten Fahne, die er dann „logisch“ gekauft hat – plus Spende.

Vieles an der Roten Fahne ist interessant für viele Menschen. Beim Verkauf hängt viel davon ab, ob wir ein Gespür dafür entwickeln, welcher Aspekt das an welchem Ort, bei welchem Menschen ist oder sein könnte. Die Sehnsucht nach Freiheit ist bei vielen Menschen, in vielen Ländern lebendig.