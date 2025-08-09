Tunesien
Dreitägiger Transportarbeiterstreik für höhere Löhne
Ein dreitägiger landesweiter Streik der Transportarbeiter in Tunesien legte den Busverkehr landesweit und die Metro in der Hauptstadt Tunis zwischen dem 30. Juli und dem 1. August lahm. Der Streik, organisiert von der Gewerkschaft UGTT, hatte das Ziel, Lohnerhöhungen und bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. In vielen Lebensbereichen gibt es in Tunesien Unzufriedenheit mit dem Regime von Präsident Saied, der immer heftiger gegen Kritiker und Opposition vorgeht. Die Zahl der politischen Gefangenen ist groß.