Eine richtige Investition in die Partei der Arbeiterklasse

Sie steht in all ihren Aktivitäten an der Seite der Arbeiterinnen und Arbeiter. Bei all ihren Kämpfen im Betrieb, bei Streiks – selbständig wie gewerkschaftlich – für den gemeinsamen Kampf von Einheimischen und Migrantinnen und Migranten, für die Rechte von Flüchtlingen etc. ist die MLPD bei all diesen Kämpfen für die werktätigen Massen da. Sie ist außerdem die einzige Partei in Deutschland, die für das Ziel echter Sozialismus steht.



Diese Arbeit kostet natürlich Geld. Die MLPD ist stolz darauf, von niemandem abhängig zu sein. Sie ist einzig ihren Mitgliedern und Spenderinnen und Spendern verpflichtet. Deshalb kann sie ihre Arbeit auch ohne Beeinflussung von Konzernen, großen Geldgebern usw. machen. Deshalb ist es wichtig, für die MLPD zu spenden.

Spenden können auch per Paypal oder über das Spendenkonto bei der GLS-Gemeinschaftsbank überwiesen werden: IBAN: DE76 4306 0967 4053 3530 00; Stichwort zum Beispiel „Internationalistische Arbeit“, „Antifaschistische Arbeit“ oder auch „Rechtshilfefonds“.

Die Partei bedankt sich bei allen Spenderinnen und Spendern.

Hier geht es zu einem Video aus der Reihe „Wer wir sind“, in dem Gabi Fechtner, die Parteivorsitzende der MLPD, erklärt, wie sich die Partei finanziert.