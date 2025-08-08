Erfolgreiche Hobbykünstler-Ausstellung

Die Vernissage war während des Neckarfestes und gut besucht. An mehreren Führungen nahmen ca 50 Menschen teil. Weitere konnten die Ausstellung während den Öffnungszeiten des Hauses besichtigen.

Trotz Weltkriegsgefahr, Faschisierung und begonnener Umweltkatastrophe kämpfen die Menschen um ihre Würde und bringen ihre humanistische Einstellung in ihren Bildern zum Ausdruck. Man sieht vielen Bildern an, dass hier die Sehnsucht nach Schönheit und Harmonie gegen Faschismus und Untergehen in den Fake News verarbeitet wird.

Das sagten auch mehrere der Hobbykünstler: sie malen, um etwas zu verarbeiten oder auch um zur Ruhe zu kommen. Sei es bei der Verarbeitung von Trauer, dem Festhalten schöner Ferienerinnerungen oder dem täglichen Entsetzen über die Grausamkeiten der Welt, gilt es eine positive Stimmung zum Leben zu bewahren.

Die Ausstellung zeigte viel Kreativität und die ist Ausdruck davon, dass die Menschen nicht in der kapitalistischen Barbarei untergehen wollen, dass sie das Schöne bewahren wollen und sich dafür einsetzen. Viele Hobbykünstler arbeiten für sich alleine, freuen sich aber auch, anderen ihre Bilder zu zeigen und sich darüber auszutauschen.