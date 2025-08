„Größte Räuber an der Bevölkerung“

Olaf Scholz & Co. sprachen vom Wumms, vom Doppelwumms, und die CDU/CSU/SPD-Regierung Merz/Klingbeil versprach: Die Bevölkerung wird das zur Sommerpause spürbar erleben. Die Verbesserung, nur welche?



Merz bezeichnete Scholz als Klempner und beleidigte damit jeden Handwerker, der hart arbeitet. Ich bezeichne diese Regierung aus Merz/Klingbeil als die größten Räuber an der Bevölkerung. Strahlend zeigten sich die Topmanager mit Kanzler Merz (CDU) und Klingbeil von der SPD beim Konzerngipfel am 21. Juli in Berlin, wo den Konzernen Hunderte Milliarden Euro geschenkt wurden.



Wer war dabei: VW-Blume, Mercedes-Källenius, Vorstände der Deutschen Bank, des Springer-Verlags, von der Waffenschmiede Rheinmetall, von RWE und viele andere, alle mit Millionen-Jahresverträgen. Wer war nicht dabei: Handwerker, Mittelstand und natürlich das Volk!

Diese Konzerne bekommen ca. 300 Milliarden Euro in die Kasse, während die gleichen Konzerne Zehntausende Arbeitsplätze für Generationen vernichten. Wie passt das zusammen: Steuergelder für mehr Profit und gleichzeitig Arbeitsplätze vernichten? Rentner bekommen eine Rentenerhöhung, die im gleichen Atemzug durch höhere Beiträge gekürzt wird.



Es ist eine Zeit des Grauens, in der am Arbeitszeitgesetz gerüttelt wird, in der 16.000 Totalverweigerer herhalten, um Millionen Bürgergeldbezieher zu beleidigen und zu diffamieren. Wer sind die Bürgergeldbezieher: Über 1 Million Menschen sind Kinder und Menschen, die Pflege für Angehörige machen; über 1 Million Menschen sind Aufstocker, arbeiten Teilzeit, als Leiharbeiter und Minijobber. Übrigens zu den 16.000 Totalverweigerern geselle ich einen Topverweigerer dazu: Christian Lindner (FDP), der alles verweigerte und mit großer Abfindung in seine Elternzeit ging. Für das normale Volk soll alles niedergerissen werden. Rentenalter hoch, arbeiten ohne zeitliche Grenzen, Rentenkürzungen, Beiträge rauf. Umweltstandards sollen weg, der Verbrenner soll leben, so wie es die AfD sich wünscht – mit den Autobossen.

Ich will mehr als nur eine Faust in der Tasche machen. Dieses kapitalistische System hat weltweit ausgedient. Es ist nicht ... zu retten. Ich will ein Leben auf einem lebenswerten Planeten, ohne Kriege und Ausbeutung des Menschen bis hin zum Krieg.