Großer Stolz des Kindercamps beim Garderobenbau

In diesem Jahr werden Garderoben für den Ferienpark Thüringer Wald im wunderschönen Truckenthal, wo auch das Sommercamp stattfindet, hergestellt.

Und das läuft so:

Am Anfang lernen die Kinder den gesamten Produktionsprozess kennen, von den Einzelteilen bis zur fertigen Garderobe. Danach kommt jedes Kind mit Betreuer und Vorarbeiter an eine Station. Das Bauteam hat für die einzelnen Aufgaben Schablonen vorbereitet, damit jedes Teil einfach herzustellen ist und immer möglichst gleich groß ist. Das ist wichtig für den Zusammenbau am Ende.



Die Aufgabe der Kinder ist es, zu sägen, zu bohren und zu schleifen. Damit das sicher funktioniert, wurde für jede Aufgabe jede Station kindgerecht durchdacht, sodass keine Ständerbohrmaschine oder Sägevorrichtung verrutschen kann. Die Sicherheit hat hier oberste Priorität. Zum Beispiel darf niemand den Bohrmeister ansprechen oder ablenken, wenn die Ständerbohrmaschine läuft. Schutzbrillen wie auch zusammengebundene Haare sind Pflicht. So lernen die Kinder, sich auf ihre Aufgabe zu konzentrieren.



Das Sägen ist eine anspruchsvolle Arbeit, die von den Kindern oft mit Bravour gemeistert wird. Der Stolz darauf, mit richtigem Werkzeug und gemeinsam als Team zu arbeiten, steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Dieses gemeinsame Arbeiten, sich aufeinander verlassen zu können und dass jeder seinen Beitrag entsprechend seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten leisten muss, ist eine der großen Stärken, die auch die Arbeiter in der Industrie wie im Bergbau, Stahlbereich und der Automobilindustrie haben. Wir vom Bauteam geben den Kindern damit eine Prägung auf den Weg, später im Erwachsenwerden selbst Arbeiter zu werden.