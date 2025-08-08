Sachsen-Anhalt
Haselhoff tritt nicht nochmal für CDU an die Spitze
Am Donnerstag wurde bekannt, dass Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (71) bei der Landtagswahl im kommenden Jahrnicht wieder an der Spitze kandidieren will. CDU-Landeschef Sven Schulze rückt nach, so hieß es am Donnerstag aus Parteikreisen in Magdeburg. Haseloff ist bereits seit 2011 Regierungschef in dem Bundesland. Die Wahlen im September 2026 werden kritisch, zumal die AfD in dem Bundesland einen Schwerpunkt setzt. Eventuelle Hintergründe zum Rücktritt sind uns zur Stunde noch nicht bekannt.