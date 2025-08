Herbstdemo beteiligt sich an Großdemos

Wir haben entschieden, dass wir sie dieses Jahr in folgender Form durchführen: Wir beteiligen uns an zwei Großdemonstrationen am 3. Oktober 2025 in Berlin und in Stuttgart: „Nie wieder kriegstüchtig! Stehen wir auf für den Frieden!“ Zu der Demonstration rufen inzwischen wesentliche traditionelle Friedensorganisationen wie IPPNW, DFG-VK, Pax Christi und Ohne Rüstung leben, aber auch Kräfte aus der Palästina-Solidarität auf. Nähere Informationen gibt es hier!

Diese großen Proteste richten sich u. a. gegen die akute Gefahr eines Dritten Weltkriegs, durch die Stationierung von neuen US-Mittelstreckenraketen, gegen die Hochrüstung und den damit verbundenen drastischen Sozialabbau. Ulrich Achenbach von der KOG und auch einige Montagsdemonstranten beteiligten sich an einer Online-Konferenz dieser Friedensbewegung am 25. Juli. Insgesamt beteiligten sich über 240 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und viele meldeten sich zur Diskussion zu Wort. Es wurde sachlich und auf Augenhöhe diskutiert. Wir haben uns gemeinsam mit anderen dafür starkgemacht, dass die Verurteilung des Völkermords in Gaza im Aufruf aufgenommen wird. Eigene Aufrufe der unterschiedlichen Organisationen sowie Kulturbeiträge wie z. B. Lieder sind ausdrücklich erwünscht.



Wir hatten zwischenzeitlich in der Koordinierungsgruppe überlegt, im Oktober mehrere (fünf bis sechs) regionale Demonstrationen mit dem Schwerpunkt Mieten zu machen. Wir finden es in der jetzigen Zeit, wo die Montagsdemobewegung derzeit nicht so groß ist, besser, die Kräfte bezüglich der Herbstdemo zu konzentrieren und nicht zu zersplittern. Und dass wir einen Beitrag zur Stärkung der Friedensbewegung leisten, angesichts dessen, dass sich die Weltkriegsgefahr verschärft.

Dass es am 3. Oktober sowohl eine Demonstration im Süden als auch im Norden gibt, erweitert unsere Mobilisierungsmöglichkeiten und Teilnahme durch die kürzere Anreise.

Wir werden bei den Demos in Berlin und Stuttgart am 3. Oktober besonders unser sozialpolitisches Profil einbringen, dass die Regelung der NATO, künftig 5 Prozent für Rüstung und Militär auszugeben, die Massenarmut massiv weiter vorantreiben wird. Wir werden uns in Berlin und in Stuttgart mit einem eigenen Block der Bundesweiten Montagsdemo, Kräften des Internationalistischen Bündnisses und weiteren jeweils eigenen Auftaktkundgebungen beteiligen und Redebeiträge für die Hauptbühnen der Friedensdemos anmelden.



Die KOG der Bundesweiten Montagsdemo wird sich in Kürze zu einer Telefonkonferenz treffen – zur Erstellung eines Aufrufs und zur Vorbereitung unserer Beteiligung. Dazu laden wir auch Vertreter der Montagsdemo Berlin und Stuttgart ein.



Macht den Beschluss auf euren Montagsdemos bekannt und informiert euch bitte schon mal über die Anreise aus euren Städten. Hier sollten wir unbedingt mit den vielen weiteren Kräften zusammenarbeiten, die sich an den Großdemos beteiligen.

Wir halten euch auf dem Laufenden.