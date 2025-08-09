Highway to Hell: 16. Bauabschnitt der A100 wird demnächst eröffnet

Um Proteste Ende August/Anfang September zu erschweren, wird der offizielle Termin der Eröffnung des 16. Bauabschnitts der A100 in Berlin-Treptow geheim gehalten.



Obwohl die anschließende marode Elsenbrücke noch nicht erneuert ist. Und gegen alle Bestimmungen, das alles transparent zu machen. Gleichzeitig soll der 17. Bauabschnitt jetzt geplant und durchgedrückt werden. Geschätzte Kosten: insg. 1,8 Milliarden Euro, 250.000 Euro pro Meter.

Deutschlands teuerstes Stück Autobahn wird demnächst eine Riesenblechlawine in den Treptower Park ergießen. Alle Hoffnungen auf parlamentarische Wege, das zu verhindern, lösen sich in Auspuffgasen und Profiten der Straßenbau- und Automobilkonzerne auf. Nur aktiver Widerstand kann den Weiterbau verhindern!

Hier die Hymne der Anti-A100-Bewegung