Hiroshima-Überlebende demonstrieren für Gaza

Es gab auch Menschen, ganze Gruppen, verbrannt bis auf die nackten Knochen, noch lebende Frauen, die ein Kind wie ein Stück Kohle im Arm hielten.



Diese Bilder hatten japanische Fotografen unmittelbar nach der Katastrophe von Hiroshima aufgenommen. Aber die US-Siegermacht verbot ihre Veröffentlichung, und so gibt es erst heute Ausstellungen in Japan mit Bildern, „die die Welt nicht sehen durfte“¹

Vergessen wurde das Massensterben nicht.

Zum Jahrestag des 6. August 1945 demonstrierten die letzten Überlebenden in Hiroshima. Sie warnten vor der immer akuter werdenden Gefahr eines neuen Atomkriegs. „Haben wir denn nichts gelernt in 80 Jahren!“ Und sie solidarisierten sich mit den Opfern des Gaza-Kriegs. „Food Gaza – stop the Attack!“, heißt es auf einem ihrer Protestplakate.²