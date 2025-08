IADL verurteilt Israels Angriff auf die „Handala“ und fordert ein sofortiges Ende des Völkermords und der Hungersnot in Gaza

... Der Angriff auf die „Handala“ verstößt nicht nur gegen die ausstehenden Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs im Verfahren Südafrika gegen Israel, die die Einfuhr humanitärer Hilfe vorschreiben, sondern auch gegen Artikel 92 des Seerechtsübereinkommens (SRÜ), der die ausschließliche Gerichtsbarkeit über Schiffe auf See dem Flaggenstaat zuschreibt; gegen die Artikel 23 und 33 der Vierten Genfer Konvention, die Kollektivstrafen wie die Blockade verbieten und freie Durchfahrt für humanitäre Zwecke vorschreiben; sowie gegen zwingende Normen des Völkerrechts. Darüber hinaus ist dieser Angriff ein klarer Versuch, Israels Einsatz von Nahrungsmitteln und Medikamenten als Kriegswaffe zu fördern und den aufgezwungenen Hunger der Palästinenser im Gazastreifen fortzusetzen.

Dies geht einher mit der systematischen Verweigerung der Einfuhr von Hilfsgütern für Palästinenser sowie der Gründung der sogenannten „Gaza Humanitarian Foundation“ (GHF), einem gemeinsamen US-israelischen Projekt. Die GHF, die von den Vereinten Nationen und der internationalen Hilfsgemeinschaft abgelehnt wurde, hat im gesamten Gazastreifen „Todesfallen“ errichtet, in denen fast 1000 Palästinenser getötet wurden.

An diesen Standorten eingesetzte US-Söldner sowie die israelische Besatzungsarmee haben wiederholt scharfe Munition gegen hilfsbedürftige Palästinenser eingesetzt. Die GHF zielt nicht darauf ab, hungernden Zivilisten zu helfen, und kommt Israels Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht nicht nach. Vielmehr zielt sie darauf ab, die Verstöße gegen dieses Recht zu fördern, indem sie die Vertreibung und ethnische Säuberung der Palästinenser in Gaza fördert.

Gleichzeitig werden das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), das Welternährungsprogramm (WFP) und andere legitime Hilfsorganisationen aufgrund der israelischen Blockade daran gehindert, Hilfe zu erhalten oder zu verteilen. ...

