Initiativen rufen zur Rave-Demo eine Woche vor der Kommunalwahl auf

„Am 2. Mai dieses Jahres stufte der Verfassungsschutz die AfD nach mehrjähriger Prüfung als 'gesichert rechtsextrem' ein. Sie ist eine ernsthafte Gefahr für unsere Demokratie und für die Gesellschaft. Die AfD will demokratische Grundrechte abschaffen, soziale Errungenschaften rückgängig machen, legitimiert rechte Straßengewalt und spaltet unsere Gesellschaft. Wir sagen: Schluss damit! Kein Fußbreit dem Faschismus – weder im Stadtrat noch im Bundestag!", heißt es im Aufruf der Initiativen. ...



Die Rave-Demonstration „Bass gegen Hass – Solidarisch in die Kommunalwahl“ findet am Samstag, dem 6. September statt. Die Demonstration beginnt um 16 Uhr am Busbahnhof an der Freiheit (Hauptbahnhof Essen) und führt über Rüttenscheid und Holsterhausen bis zum Frohnhauser Markt. Der Demonstrationszug wird von mehreren Musikwagen begleitet und soll ein Wideraufleben der Demo unter dem gleichen Motto vom Juni des vergangenen Jahres sein. Aufgrund der fast fünf Kilometer langen Strecke besteht die Möglichkeit, sich unterwegs anzuschließen. Ein Streckenplan mit markierten Haltestellen wird vorab veröffentlicht.