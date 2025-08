Wuppertal

Lernen von Willi Dickhut für die positive Gewerkschaftsarbeit

Die Berichte über Blockaden und Streiks griechischer und italienischer Gewerkschafter zur Verhinderung von Waffenlieferungen nach Israel für den Völkermord in Gaza sind eine große internationale Ermutigung für alle Friedensfreunde. Eine wichtige Anregung und schönes Beispiel sind auch Spendensammlungen hierzulande in den Betrieben für die Akuthilfe in Gaza, wie jüngst bei einem Automobilbetrieb in Düsseldorf.

Korrespondenz