MLPD vielfältig auf YouTube

In mehr als 300 Städten in den USA gab es am Samstag, den 2. August, Straßenproteste gegen Donald Trump unter dem Motto „Rage Against The Regime“. Es war der 9. Nationale Protesttag gegen die Trump-Regierung. Die Organisatoren werfen der Trump-Regierung vor, den amerikanischen Neofaschismus einzuläuten, Konzentrationslager zu errichten und Völkermord zu finanzieren. Sie werfen Trump außerdem vor, die Einwanderungsbehörde ICE gegen die Gemeinden einzusetzen, die Epstein-Akten zu vertuschen, die Rechte von Transgender-Personen anzugreifen und Medicaid, SNAP, USAID, das Bildungsministerium, die NOAA und den Nationalen Wetterdienst zu zerschlagen. Die Beteiligung lag in den einzelnen Städten mit hunderten von Beteiligten deutlich niedriger als bei früheren Protesttagen.