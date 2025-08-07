Rote Fahne Magazin
Nächste Ausgabe zu Kommunalwahl in NRW erscheint mit Beilage
Das nächste Rote Fahne Magazin 17/2025 hat das Titelthema "Wer beherrscht das Ruhrgebiet? Eine Ausgabe zu den NRW-Kommunalwahlen". Das Thema zur Umstellung auf Kriegswirtschaft verschiebt sich um eine Ausgabe. Das nächste Magazin, das am 15. August erscheint, enthält auch eine achtseitige Beilage zur Vorstellung der verschiedenen Häuser, Ferienanlagen und Betriebe, mit denen die MLPD verbunden ist. Es wird vorgestellt wie sie durch ehrenamtliche Tätigkeit und Subbotniks unterstützt werden können. Die Beilage eignet sich besonders für längerfristigen Einsatz. Also am besten gleich mehr bestellen bei verlag@neuerweg.de!