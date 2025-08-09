Neue Erfahrungen beim Aufbaueinsatz

Ich bin Mohammed aus dem Jemen und war heute zum ersten Mal bei einem Aufbaueinsatz dabei. Wir sind vom Sommercamp aus mit zwei Zeltgruppen nach Sonneberg gefahren. Unser Ziel war es, eine neue REBELL-Gruppe in Sonneberg aufzubauen.





Es war eine sehr schöne und neue Erfahrung für mich. Wir haben mit den Leuten gesprochen und ihnen etwas über den REBELL erzählt sowie sie zu den Veranstaltungen am Donnerstag eingeladen. Die vielen verschiedenen Positionen und Gedanken der Leute zu erfahren, war sehr interessant.





Für einen Aufbaueinsatz bzw. die „Kleinarbeit“ braucht man auf jeden Fall etwas Lust und Interesse daran, mit Menschen in Kontakt zu treten. Am Anfang war das für mich eine kleine Herausforderung, aber nach und nach hatte ich das Bedürfnis, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.





Ich kann jedem nur empfehlen, so etwas einmal auszuprobieren – es macht wirklich Spaß und ist eine tolle Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln und über sich selbst hinauszuwachsen.