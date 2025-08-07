Rotfüchse bauen ein Krankenhaus für Gaza!

Holzbretter, Seile, Stangen, Planen, ein Schlauch, ein Blech, ein kleines Fenster, ein Gitter liegen herum. Die Zeltgruppen des Kindercamps bauen gemeinsam daraus ein Krankenhaus für Gaza. Fantasie, Planung und gemeinsames Handeln sind gefragt.



Als das Krankenhaus fertig ist, ziehen die Kinder in Richtung Norden los, um das von Flugzeugen abgeworfene Mehl zu suchen. Von hier aus geht es Richtung Osten zum „Meer“. Dort werden regelmäßig halb mit Reis gefüllte Plastikflaschen angeschwemmt. Ägyptische Kinder haben sie gefüllt, in der Hoffnung, dass sie mit der Strömung nach Osten am Strand von Gaza angeschwemmt werden. Zwei Flaschen werden gefunden. Ein Rotfuchs wird am Bein verletzt, weil die israelische Armee niemanden an die dringend benötigten Lebensmittel lassen will. Mit gemeinsamer Kraft bringen die Rotfüchse den Verletzten, das Meer, das Wasser und den Reis zurück zu ihrem Krankenhaus.



Der Krankenhausbau ist der Abschluss des Thementages auf dem Kindercamp. Jeden Tag ist eine andere Kinderzeltgruppe an der Reihe. Sie erkunden das kulturelle und kulinarische Leben der Palästinenser: Oliven, Jaffa-Orangen, Humus, Avocados, Wassermelonen, Zimt und vieles mehr – anfassen, riechen, essen. Mit Bildern und kurzen Videos wird das Leben in Gaza vor dem Krieg, werden die Zerstörung durch den Krieg, die Vertreibung und der Hunger gezeigt. Die Rotfüchse sprechen über die Gründe des Krieges der israelischen Regierung und was das Wort Imperialismus bedeutet. Und sie sehen den weltweiten Protest gegen den Krieg und die Solidarität für Gaza, auch in Israel.



Das Krankenhausprojekt der ICOR 2015 in Kobanê in Nord-Syrien erinnert die Rotfüchse an viele, die damals beim Bau geholfen haben. In der Umgebung sammeln sie auch, wie schon daheim, weitere Spenden für die akute Hilfe und den Wiederaufbau des Al-Awda-Krankenhauses in Gaza. Beim Abschlussfest werden die Kinder des Camps lautstark ihre Unterstützung an die Kinder von Gaza senden. Hoch die internationale Solidarität!