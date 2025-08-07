Schüsselerlebnisse auf dem Sommercamp des REBELL

Ein Anfänger: „Ich mache das nicht gerne, aber es muss sein.“ Mit diesem „Schlüsselerlebnis“ fangen sie in neuer Weise einen bewussten Umgang mit Hygiene an.



Auch das gehört zur Lebensschule der proletarischen Denkweise auf dieser Freizeit des Jugendverbandes der MLPD. Denn in einer Welt mit zunehmender Vermüllung, Vergiftung und Gesundheitskrisen wird die Initiative der Massen zur Erhaltung unserer Gesundheit zukünftig noch wichtiger.