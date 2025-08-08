Solidarität mit SPD-Kandidat Masoud Ghahremani!

Lieber Masoud Ghahremani,

wir haben in der Presse von den Attacken auf sie und und ihre Schwester beim Plakatieren von SPD-Plakaten in Rath gelesen. Diese Attacken auf sie ist eine Bedrohung und sie haben die volle Solidarität von mir und allen Genossen der MLPD und ihres Jugendverband REBELL in Düsseldorf. "Wehret den Anfängen!" ist zutreffend. Wir stimmen dem Ortsverein Rath der SPD hier zu und begrüßen es, dass ihr euch nicht einschüchtern lasst und an die Öffentlichkeit geht.

Warum ist die AfD nicht längst gemäß dem Potsdamer Abkommen verboten? Sie hat sich inzwischen vollständig zu einer faschistischen Organisationen entwickelt. Es ist eine Mahnung der Geschichte und Gegenwart, dass alle demokratischen Parteien gemeinsam antifaschistisch handeln müssen, bei allen politischen Differenzen. "Wehret den Anfängen" bedeutet heute gegen faschistische Drohungen vorzugehen.

Sonst finden sich Aktivisten für demokratische Rechte und Freiheiten, Migranten und Flüchtlinge in Gefängnissen und Lagern wieder, wie es heute in den USA Viele erfahren und in Europa zunehmend von Faschisten gefordert wird. Die in den Medien häufig erfolgende Darstellung "rechts"und "links" seien das Selbe schwächt den nötigen gemeinsamen antifaschistischen Kampf aller demokratischen Kräfte. Es verwirrt die Leute. Häufig werden Faschisten auch noch verharmlosend Rechtspopulisten genannt.

Herr Gahr, OB-Kandidat der AfD, stellt heute in den Medien die AfD und sich als Opfer dar. Völlig zurecht erfährt die AfD in ihrem öffentlichen Auftreten vielfach Protest. So beklagt er, dass er bei Infoständen der AfD heftigen Widerspruch erfährt.

Keinen Fußbreit den Faschisten. Ihr habt unsere volle Unterstützung!